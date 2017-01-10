Он пытался забраться на лестницу, которую поставили к окну пожарные, но не смог на ней удержаться.
Фото: Дмитрий Сапунов "Происшествия Тольятти"
ЧП произошло сегодня утром в одной из квартир дома на Дзержинского, 71. Как сообщают очевидцы в паблике Происшествия Тольятти, упавший мужчина после падения остался жив. Он госпитализирован.
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