Мужчина снял почти 50 листов по 10 килограммов каждый, чтобы сдать в пункт приема металла. С таким листом в руках на улице Индустриальной его и задержали сотрудники Росгвардии.

Гражданин не стал отпираться и признался, что еще днем снял 48 листов металлического и спрятал в сугроб, чтобы, дождавшись темноты, вывезти добычу в пункт приема металла, а вырученные средства потратить.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место своих коллег из полиции и передали им 28-летнего безработного и ранее не судимого жителя Тольятти. Возбуждено уголовное дело.