Мужчина снял почти 50 листов по 10 килограммов каждый, чтобы сдать в пункт приема металла. С таким листом в руках на улице Индустриальной его и задержали сотрудники Росгвардии.
Гражданин не стал отпираться и признался, что еще днем снял 48 листов металлического и спрятал в сугроб, чтобы, дождавшись темноты, вывезти добычу в пункт приема металла, а вырученные средства потратить.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место своих коллег из полиции и передали им 28-летнего безработного и ранее не судимого жителя Тольятти. Возбуждено уголовное дело.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.