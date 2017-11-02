Он был задержан сотрудниками Росгвардии, патрулировавшими Автозаводский район.

Экипаж вневедомственной охраны получил от дежурного центра оперативного управления информацию об инциденте на улице Автостроителей. Бдительный местный житель сообщил, что злоумышленник пытается похитить автомобиль. На месте стражи правопорядка обнаружили лишь брошенную вскрытую «шестерку».

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные заметили автомобиль аналогичной модели. Поведение молодого человека, находившегося в салоне, насторожило правоохранителей – тот выбежал из машины и попытался скрыться.

Позже выяснилось, что 22-летний житель Тольятти сначала пытался похитить одну машину, но врезался в припаркованный автомобиль. Бросив добычу, молодой человек вскрыл другую «шестерку», но уехать на ней помешали стражи порядка.

Неудачная ночь завершилась для злоумышленника уголовным делом. Автомобили возвращены законным владельцам.