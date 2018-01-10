Злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия. Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на двух мужчин, бегущих друг за другом по улице Мира. Стражи правопорядка остановили обоих, чтобы узнать, что происходит.

Выяснилось: 30-летний тольяттинец возвращался домой и заметил, что в его «Калине», припаркованной у подъезда, сидит мужчина и пытается соединить провода замка зажигания. Когда хозяин транспортного средства поинтересовался, что незнакомец делает, последний бросился бежать.

При визуальном осмотре автомобиля сотрудники Росгвардии обнаружили повреждения рулевой гофры, проводов, замка зажигания. Задержанный 19-летний парень признался, что хотел покататься, а потом бросить автомобиль. Сотрудники вневедомственной охраны передали его следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело.