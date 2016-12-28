Прокуратурой Октябрьского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего тольяттинца, обвиняемого по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере".
Судом установлено, что в сентябре 2016 года парня задержали сотрудники полиции в связи с распитием пива на улице.
Сотрудники полиции обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты 16 свертков с наркотиками общей массой более 22 грамм.
Тот пояснил, что в начале сентября 2016 года он нашел работу в сети Интернет, которая заключалась в получении наркотика и распределении его по тайникам - «закладкам». За каждую «закладку» он должен был получить 200 рублей.
В день задержания подсудимый успел сделать 3 «закладки» и направить заказчику фотографии тайников.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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