Сотрудники Росгвардии Сызрани задержали автомобильного воришку. Находясь на маршруте патрулирования, стражи порядка обратили внимание на мужчину, который выскочил из припаркованной «семерки» и попытался скрыться.
Подозрительного гражданина догнали, а в ходе осмотра салона транспортного средства патрульные обнаружили несколько автомагнитол, аккумуляторные батареи и одежду. Вскоре выяснилось, что все эти предметы в течение ночи 19-летний житель Ульяновской области похитил из шести автомобилей в разных районах города.
Злоумышленника передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.
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