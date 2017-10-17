Сотрудники Росгвардии Сызрани задержали автомобильного воришку. Находясь на маршруте патрулирования, стражи порядка обратили внимание на мужчину, который выскочил из припаркованной «семерки» и попытался скрыться.

Подозрительного гражданина догнали, а в ходе осмотра салона транспортного средства патрульные обнаружили несколько автомагнитол, аккумуляторные батареи и одежду. Вскоре выяснилось, что все эти предметы в течение ночи 19-летний житель Ульяновской области похитил из шести автомобилей в разных районах города.

Злоумышленника передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.