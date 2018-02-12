Максим Коломейцев планировал отметить свой 37-й день рождения в Орске и забрать новый автомобиль. Но в салоне сообщили, что машина задерживается, поэтому молодой человек аннулировал билеты. По словам Максима, это уже третий случай чудесного спасения в его жизни.
Несколько лет назад он опоздал на 10 минут на маршрутку, которая ехала из Оренбурга в Орск. Машина попала в аварию, погибли все. Второй раз он должен был ехать на междугороднем такси, также опоздал и избежал автоаварии.
Источник Маяк
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