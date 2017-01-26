Накануне днем в медицинская помощь понадобилась двум братьям, одному из которых четыре года, а второму годик. Как сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах, предположительно дети проживают вместе с мамой и ее сожителем. Женщина вышла в магазин, а вернувшись, обнаружила у своих детей следы побоев и вызвала "скорую".

Оперативно прибывшие медики службы "03" оказали малышам необходимую помощь и увезли их в больницу. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.