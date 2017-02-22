Это случилось в ночь на среду, 22 февраля, на улице Гурьянова в Куйбышевском районе. Информация о происшествии поступила оперативному дежурному ГУ МЧС России по Самарской области в третьем часу ночи. Как пишет 63ру , площадь пожара составила 120 кв. м.

Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на весь двухэтажный деревянный жилой дом. Очевидцы говорят, что существовала угроза перехода огня на соседние здания. Однако благодаря действиям пожарных этого удалось избежать. Позже стало известно, что погиб мужчина – друг хозяина дома. По предварительной версии, он задохнулся. Хозяин дома рассказал, что вышел в магазин. А когда возвращался – увидел зарево.