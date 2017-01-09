Это случилось в воскресенье, 8 января, около пяти часов вечера. Жители одного из многоэтажных домов по ул. Калининградской увидели, как с балкона восьмого этажа свесился мужчина, угрожавший сброситься, и сообщили об этом в чрезвычайных службы, сообщил Волга Ньюс очевидец .
Вскоре к дому приехали полицейские, врачи "скорой", психиатрическая бригада и представители других чрезвычайных служб. Возмутитель спокойствия вел себя явно неадекватно. Пару раз он забирался обратно на балкон, после чего свешивался снова. Кто-то даже видел в его руках нож.
К счастью трагедии удалось избежать. Когда мужчина свесился с балкона в очередной раз в квартиру прошли полицейские, которые смогли затащить его обратно. Какие меры были приняты к нарушителю спокойствия, неизвестно.
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