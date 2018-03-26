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26 марта 2018
07:29:16

Житель Самары погиб под колесами электрички

Случилась трагедия в минувшие выходные на девятом километре пикета 02, на перегоне «Козелковская — Средневолжская». Наезд на 55-летнего мужчину совершил электропоезд № 6032 Курумоч-Самара.

Как сообщил Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галлеев, пешеход получил смертельные травмы.

Следственная группа установила, что до происшествия мужчина шел по железнодорожному полотну по ходу движения электропоезда, в результате чего был сбит и скончался на месте.




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