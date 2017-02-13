ЧП происшло в Башкирии, на железнодорожных путях возле поселка Приютово. Об этом сообщает портал "ПроУфу ".

«Парень был взрослый, 22-23 года, зовут Роман П., его сбил поезд. Проживал в Приютово, работал в Самаре», - рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией.

Не исключено, что это было самоубийство. По неподтвержденным данным, молодой человек лег на железнодорожные пути, а машинист не успел остановить состав, когда заметил его.

«Я сама работаю на железной дороге. и слышала, как машинист говорил, что сбил человека. Он сначала шел по платформе, а потом умышленно лег на пути и одел капюшон, а поезд был в 50 метрах, и поэтому он не смог предотвратить наезд. А почему он это сделал?Боялся жить один дальше. А где его родители?»- задалась вопросом одна из очевидцев.

«Причину теперь знает только он, вернее знал. Ни записки, ничего при нем не было», - уточнили источники.

Обстоятельства происшедшего выясняются.