Он или она, а также еще шестеро счастливчиков по всей стране стали участниками новогоднего розыгрыша. Заветные билеты новоиспеченные миллионеры приобрели в отделениях «Почты России», о чем сообщает пресс-служба оператора.
Солидный денежный куш, помимо нашего земляка, сорвали граждане, проживающие в Москве и Подмосковье, в Ленинградской, Иркутской, Белгородской областях, Красноярском крае. Имена счастливчиков, по понятным причинам, «Почта России» не раскрывает.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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