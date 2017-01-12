Он или она, а также еще шестеро счастливчиков по всей стране стали участниками новогоднего розыгрыша. Заветные билеты новоиспеченные миллионеры приобрели в отделениях «Почты России», о чем сообщает пресс-служба оператора.

Солидный денежный куш, помимо нашего земляка, сорвали граждане, проживающие в Москве и Подмосковье, в Ленинградской, Иркутской, Белгородской областях, Красноярском крае. Имена счастливчиков, по понятным причинам, «Почта России» не раскрывает.