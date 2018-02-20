Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги. Денис Лемякин из Самары подал иск в Арбитражный суд. В очередном месячном счете он обнаружил начисление в 135 рублей за дополнительный пакет «Твое кино», который он никогда не подключал.

Выяснилось, что ранее в ходе проводимой компанией промоакции «Смотри больше 2017» пакет был включен бесплатно, но в размещенных на сайте оператора условиях указывалось на право его отключить. Продолжение просмотра телеканалов по истечении бесплатного промопериода расценивалось как одобрение предложения «Ростелеком» и заключение договора на платное предоставление услуги.

В Роспотребнадзоре, в который обратился абонент, сочли такую политику оператора нарушением закона – навязыванием дополнительных платных услуг. Кроме того, согласно действующим Правилам оказания телематических услуг связи, утвержденным Правительством России, внесение изменений в заключенный в письменной форме договор, в том числе касающихся выбора абонентом другого тарифного плана, должно оформляться исключительно путем подписания дополнительного письменного соглашения. За нарушение прав потребителя на компанию был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Арбитражный суд, в который обратилось не согласное с санкциями ПАО «Ростелеком», поддержал выводы надзорного органа: «Условия платной дополнительной услуги «Твое кино» в части взимания абонентской платы в случае неполучения отказа абонента от принятия платной услуги по причине неиспользования права на расторжение договора и продолжения пользования услугой по причине молчания противоречат Гражданскому кодексу РФ и Закону РФ «О защите прав потребителей».

Доказательств невозможности соблюдения ПАО «Ростелеком» законодательства в сфере защиты прав потребителей в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении обычной степени заботливости и осмотрительности, в материалах дела не имеется, что свидетельствует о наличии в его действиях вины во вменяемом правонарушении», – констатировал суд, подтверждая законность и обоснованность административного наказания.