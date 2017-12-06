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06 декабря 2017
13:07:13

Житель Самарской области вторые сутки живет на трассе М5 из-за снегопада

Ограничение движения спровоцировало огромные пробки

Житель Новокуйбышевска вторые сутки живет в пробке на трассе М5, которая образовалась из-за снегопада. На нескольких участках ограничили движение, что еще сильнее усугубило ситуацию.

Как сообщил Александр, проблемы начались вчера в 26 километрах от Сызрани. Мужчина попал в пробку около часа дня и к 21:00 проехал лишь 20 километров.

Застрявшие люди бегают с бутылками на заправки или глушат двигатели, чтобы сэкономить топливо. Новокуйбышевец рассказал, что МЧС не видно, только ГИБДД ездят и пытаются что-то сделать и растащить автомобили, но результатов мало

Ночью Александр вернулся, чтобы заправиться и купить еды, а сегодня его попытки вернуться домой продолжаются. Мужчина интересуется — понесет ли кто-нибудь ответственность за происходящее, пишет издание "Городнск63".

«Поволжуправтодор» сообщает, что ограничение движения 6 декабря сохранится как минимум до 18 часов.




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