Ограничение движения спровоцировало огромные пробки
Житель Новокуйбышевска вторые сутки живет в пробке на трассе М5, которая образовалась из-за снегопада. На нескольких участках ограничили движение, что еще сильнее усугубило ситуацию.
Как сообщил Александр, проблемы начались вчера в 26 километрах от Сызрани. Мужчина попал в пробку около часа дня и к 21:00 проехал лишь 20 километров.
Застрявшие люди бегают с бутылками на заправки или глушат двигатели, чтобы сэкономить топливо. Новокуйбышевец рассказал, что МЧС не видно, только ГИБДД ездят и пытаются что-то сделать и растащить автомобили, но результатов мало
Ночью Александр вернулся, чтобы заправиться и купить еды, а сегодня его попытки вернуться домой продолжаются. Мужчина интересуется — понесет ли кто-нибудь ответственность за происходящее, пишет издание "Городнск63".
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