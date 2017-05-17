Как сообщает пресс-служба МВД губернии, 8 августа 2015 года самовольно оставил место службы старшина 2-ой статьи службы по контракту войсковой части 75282 Гайкин Роман Валерьевич 1991г.р., русский. Он был призван 6 декабря 2010 года РВК Новокуйбышевска Самарской области.
Приметы: рост 185см., на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения.
Гайкин Р.В. с 28.11.16г. находится в Федеральном розыске.
Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 978 098 68 30 или 020.
Его проведут в ближайшие выходыне в помещение СДЮСШОР №4 "Шахматы"
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