Это случилось 10 февраля в супермаркете города Безенчук. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники ГУ МВД региона

В пресс-службе полиции рассказали, что гражданин, которому было около 55 лет, пришел за покупками, потянулся к прилавку за товаром и неожиданно упал. Очевидцы сразу вызвали "скорую", но прибывшие медики помочь мужчине уже не смогли - лишь констатировали смерть, точную причину которой назовут судмедэксперты.