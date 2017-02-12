Это случилось 10 февраля в супермаркете города Безенчук. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники ГУ МВД региона
В пресс-службе полиции рассказали, что гражданин, которому было около 55 лет, пришел за покупками, потянулся к прилавку за товаром и неожиданно упал. Очевидцы сразу вызвали "скорую", но прибывшие медики помочь мужчине уже не смогли - лишь констатировали смерть, точную причину которой назовут судмедэксперты.
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