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12 февраля 2017
14:59:46

Житель Самарской области пришел в магазин и умер

Это случилось 10 февраля в супермаркете города Безенчук. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники ГУ МВД региона

В пресс-службе полиции рассказали, что гражданин, которому было около 55 лет, пришел за покупками, потянулся к прилавку за товаром и неожиданно упал. Очевидцы сразу вызвали "скорую", но прибывшие  медики помочь мужчине уже не смогли - лишь констатировали смерть, точную причину которой назовут судмедэксперты.




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