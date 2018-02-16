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16 февраля 2018
08:23:13

Житель Самарской области получил условный срок за попытку вклиниться в нефтепровод

Безработный 31-летний мужчина основательно подготовился к преступлению – раздобыл дорогостоящую установку горизонтального бурения  и шланги высокого давления, изготовил из них отвод, который проложил в траншею около нефтепродуктопровода «Уфа Западное направление», принадлежащего АО «Транснефть – Урал».

Но  осуществить врезку и  украсть  дизельное топливо не успел - был задержан сотрудниками полиции. Вину  в совершенном преступлении подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2,5 года. Оборудование изъято в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.




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