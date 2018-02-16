Безработный 31-летний мужчина основательно подготовился к преступлению – раздобыл дорогостоящую установку горизонтального бурения и шланги высокого давления, изготовил из них отвод, который проложил в траншею около нефтепродуктопровода «Уфа Западное направление», принадлежащего АО «Транснефть – Урал».

Но осуществить врезку и украсть дизельное топливо не успел - был задержан сотрудниками полиции. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2,5 года. Оборудование изъято в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.