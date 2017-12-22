Как выяснилось, подмену совершил работник почты. Он вскрыл посылку канцелярским ножом, вынул мобильник стоимостью около 10 тысяч рублей, вложил в пакет аналогичную по весу емкость с жидким мылом, затем заклеил упаковку скотчем и передал в почтовое отделение.

Получив такое вместо дорогого гаджета, заказчик обратился за помощью в полицию. Проверив товарно-накладную документацию, чеки, опросив почтовиков, полицейские установили причастность бывшего сотрудника отрасли связи к хищению. Телефон злоумышленник успел продать на одном из рынков за 5 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил.

Под напором улик он признался в содеянном. Расследование уголовного дела уже завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.