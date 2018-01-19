ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Самара - Уфа - Челябинск 16 января. Как сообщает Башинформ, водитель автомобиля "Рено Дастер" с номерами 63 региона совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть.
Пока осталось невыясненным, где находился подросток в момент аварии – на пешеходном переходе или в неустановленном месте. Поэтому дорожные полицейские ищут свидетелей аварии.
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