Хищения официально не работающий мужчина совершал с июля по сентябрь прошлого года у компании «Ростелеком». В результате сумма причиненного ущерба превысила 1 миллион рублей. Деяние было квалифицировано как «кража в крупном размере».

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.