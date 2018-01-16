Хищения официально не работающий мужчина совершал с июля по сентябрь прошлого года у компании «Ростелеком». В результате сумма причиненного ущерба превысила 1 миллион рублей. Деяние было квалифицировано как «кража в крупном размере».
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Об этом сегодня сообщили в горадминистрации
Об этом сообщает минобрнауки региона
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