Компания заменит автовладельцу ломающийся автомобиль Lada Vesta на новую машину. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Прионежского районного суда Марина Таратунина.

По ее словам, 11 января 2017 года житель Карелии купил за 647 тысяч рублей новую «Весту», но в течение гарантийного срока неоднократно обращался к дилеру для выполнения ремонта в связи с постоянно возникающими заводскими недостатками.

В октябре он обратился в суд и потребовал замены автомобиля. "Суд также взыскал с ПАО «АВТОВАЗ» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей", - отметила Таратунина. Решение суда вступило в законную силу.