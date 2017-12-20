Компания заменит автовладельцу ломающийся автомобиль Lada Vesta на новую машину. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Прионежского районного суда Марина Таратунина.
По ее словам, 11 января 2017 года житель Карелии купил за 647 тысяч рублей новую «Весту», но в течение гарантийного срока неоднократно обращался к дилеру для выполнения ремонта в связи с постоянно возникающими заводскими недостатками.
В октябре он обратился в суд и потребовал замены автомобиля. "Суд также взыскал с ПАО «АВТОВАЗ» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей", - отметила Таратунина. Решение суда вступило в законную силу.
Церемония состоится в конференц-зале администрации на площади Свободы в 6 вечера.
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