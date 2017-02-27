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27 февраля 2017
21:17:55

Житель губернии зарубил своих родителей

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

23 февраля 2017 года в одной из квартир дома на улице Чапаевской в Самаре были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и женщины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти – рублеными ранами головы. По подозрению в совершении преступления в этот же день был задержан сын убитых. В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.




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