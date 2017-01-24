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24 января 2017
09:20:59

Житель губернии «заработал» уголовное наказание за высказывания в интернете

Как сообщили сегодня следственные органы Самарской области, 27-летний мужчина с февраля 2014 по апрель 2016 года размещал на своей странице материалы, в которых согласно акту экспертного исследования, содержатся лингвистические и психологические признаки, высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности и принадлежности к социальной группе.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно – розыскным мероприятиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления, им оказался местный житель, 1987 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  совместно с другими правоохранительными органами России продолжается активная работа по противодействию экстремистским проявлениям и выявлению участников преступных экстремистских сообществ для привлечения к уголовной ответственности.




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