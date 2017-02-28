Кража была совершена в декабре минувшего года в клинико-диагностической лаборатории Самары. Добычей преступника стали 1,5 миллиона рублей и 500 евро. Полицейские отправились на место, собрали улики, опросили сотрудников, возбудили уголовное дело. А также выяснили, что в тот момент, когда директор лаборатории обнаружила пропажу, окно ее кабинета было приоткрыто.

Оперативники сняли с подоконника и оконной рамы отпечатки пальцев, сверили их с дактилоскопической картотекой и установили личность злоумышленника. Вскоре 23-летний безработный из села Шигоны был задержан. Ранее нк уголовной ответственности он не привлекался. В настоящее время стражи правопорядка продолжают выяснять все подробности произошедшего. Судьба похищенных денежных средств устанавливается.