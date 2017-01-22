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22 января 2017
15:43:49

Житель губернии умер в очереди в поликлинике

Это случилось 20 января, в пятницу, в поликлинике на улице Тополей в Самаре .
 
- Я утром был в поликлинике своей на Тополей, и там бабушка звонила в полицию и вызывала их на место.  Она сказала, что пациент умер в очереди. Потом, чуть позже, я видел, что кто-то был в кабинете архива, там же стоял полицейский. Труп могли отнести в кабинет. Не понимаю, почему нельзя вызвать врача на дом, если состояние плохое. Зачем ходить в больницу, тем более в такую погоду, - рассказал очевидет случившегося Кирилл.
 
ProGorodSamara.ru обратился в медицинское учреждение. Там ответили буквально следующее:
 
- Что-то такое было, однако точно вам смогут сказать лишь в понедельник. Дежурный секретарь уже не на месте.

В ГУ МВД Самарской области подтвердили информацию о поступившем к ним вызове. 
 
- Однозначно смерть не имеет криминальный характер. Иначе бы из дежурной части материал был передан в соответствующие подразделения. На место выезжал сотрудник полиции, поскольку поступило обращение от граждан, - отметили в ведомстве.




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