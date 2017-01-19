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19 января 2017
12:46:03

Житель губернии украл иномарку у 18-летнего парня, решив, что она бесхозная

 В дежурную часть пункта полиции поселка Рождествено поступило сообщение о пропаже автомобиля «Daewoo Nexia». Владелец рассказал, что машина находилась в неисправном состоянии и не эксплуатировалась с лета прошлого года. Полицейские начали поиски и вскоре установили, что к преступлению может быть причастен 62-летний мужчина.

В ходе опроса он рассказал, что на личном тракторе чистил снег в селе Подгоры и заметил машину, которую наблюдал на том же месте несколько месяцев назад. Решив, что автомобиль ничей, подозреваемый отбуксировал его на свой двор, намереваясь разобрать ее на запчасти, однако был задержан. Возбуждено уголовное дело. Похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу.




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