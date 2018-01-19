Потерпевший рассказал полицейским, что оставил транспортное средство у частного дома, в котором проживал, а сам уехал. По возвращении мужчина обнаружил сгоревшие останки.

Потушили снегоход соседи, заметившие пожар. Но, несмотря на все старания людей, спасти имущество не удалось. Выяснилось, что незадолго до этого около дома видели мужчину. Неизвестный вел себя подозрительно – ходил вокруг, присматривался.

Его довольно быстро установили и задержали. Во время опроса 47-летний житель Октябрьска признался, что затаил обиду на потерпевшего из-за давнего конфликта и решил отомстить. Возбуждено уголовное дело.

Фото: 63.мвд.рф/