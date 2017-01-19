Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января 2017 года подозреваемый, находясь дома по месту жительства, совершил действия сексуального характера в отношении своего 4-летнего сына.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Преступление, в котором подозревается мужчина, относится к особо тяжкой категории, ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.