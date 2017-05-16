Замысел раскрыли самарские таможенники, получившие информацию о контрабанде. Партия готовых к употреблению анаболических препаратов была обнаружена в почтовом отправлении, следующем из Китая. Все препараты были изъяты и направлены на экспертизу, которая выявила тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат и тренболон энантат.
Общая масса сильнодействующих веществ составила почти 3 килограмма. Удалось установить и хозяина посылки – им оказался 24-летний житель Самары. Мужчина рассказал, что сделал заказ препаратов в личных целях, о том, что они запрещены к свободному обороту на территории Российской Федерации, он знал.
В настоящее время в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Фото Самарская таможня
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