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16 мая 2017
12:49:59

Житель губернии пытался провезти через границу анаболики в растительном масле

Замысел раскрыли самарские таможенники, получившие информацию  о контрабанде. Партия готовых к употреблению анаболических препаратов была обнаружена в почтовом отправлении, следующем из Китая.  Все препараты были изъяты и направлены на экспертизу, которая выявила тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат и тренболон энантат.

Общая масса сильнодействующих веществ составила почти 3 килограмма. Удалось установить и хозяина посылки – им оказался 24-летний житель Самары.  Мужчина рассказал, что сделал заказ препаратов в личных  целях, о том, что они запрещены к свободному обороту на территории Российской Федерации, он знал.

В настоящее время в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело.  Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Фото Самарская таможня




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