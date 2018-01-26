Преступление было совершено в Сергиевском районе области. Двое мужчин решили выпить, но в процессе приятной беседы что-то пошло не так. Возник конфликт, в результате которого гость схватил первое, что попалось ему под руку – котелок - и нанес им травмы 34-летнему хозяину дома.
Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его медики не смогли. Прибывшие по адресу сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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