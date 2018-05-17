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17 мая 2018
07:25:57

Житель губернии получил серьезные травмы на турбазе «Восход»

Накануне спасатели получили сообщение, что в Октябрьском районе на правом берегу реки Волга находится мужчина в тяжелом состоянии, ему нужна срочная госпитализация. Специалисты ПСП «Первомайская» отправились на правый берег для подтверждения полученной информации.

Прибыв на турбазу, спасатели обнаружили мужчину с сильными повреждениями мягких тканей. Пострадавший находился в сознании, но самостоятельно двигаться не мог, предположительно, у него были многочисленные переломы ребер. Было принято решение о вызове дополнительных сил в составе спасателей ПСП «Зеленая Роща» для эвакуации пострадавшего на правый берег и передачи сотрудникам скорой помощи.

Мужчину на носилках погрузили в спасательный катер «Чибис» и переправили на левый берег Волги на спасательную станцию «Первомайская», где передали врачам для последующей госпитализации. Обстоятельства травмирования не уточняются.




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