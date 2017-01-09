Следственным отделом города Кинель возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в том, что в начале января 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ссовершил изнасилование своей 16-летней дочери.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Преступление, в котором подозревается мужчина, является особо тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.