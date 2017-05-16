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16 мая 2017
12:38:52

Житель губернии из-за долгов может лишиться своего боевого оружия

Мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей в иностранной валюте. Не выплачивая ссуду в установленные сроки, мужчина вынудил кредитную организацию обратиться в суд, с целью вернуть ранее выданные гражданину Д. денежные средства, а именно 55,8 тысяч евро и 5,5 тысяч долларов.

Делом занялись судебные приставы. Они побывали у должника в гостях, где впервые в области составили акт описи боевого оружия. В счет погашения долга были арестованы две самозарядные модели «Сайга-МК», бесствольный травматический пистолет марки «ПБ-4-1 ОСА» и травматический пистолет ИЖ-79-9Т «Макарыч».

Все боеприпасы были оставлены на ответственное хранение должнику без права использования. В настоящее время Росимущество ведет процесс оформления лицензии на их реализацию. Если мужчина не выплатит долг, арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.

 




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