По словам политика, многие зрители стали жаловаться на традиционный формат шоу.

Лидер ЛДПР попросит комитет Госдумы по культуре рассмотреть вопрос о трансляции «новогодних огоньков». Об этом сам Владимир Жириновский сегодня рассказал журналистам.