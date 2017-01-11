По словам политика, многие зрители стали жаловаться на традиционный формат шоу.
Лидер ЛДПР попросит комитет Госдумы по культуре рассмотреть вопрос о трансляции «новогодних огоньков». Об этом сам Владимир Жириновский сегодня рассказал журналистам.
Источник Эхо Москвы
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте