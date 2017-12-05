Экскурсионный маршрут скоро будет закрыт на зиму, и можно будет проанализировать все замечания и предложения, полученные по ходу сезона. Традиционно, отмечено плохое качество дорожного покрытия. Часто возникает проблема разъезда транспорта на серпантине. Особо отмечено отсутствие культуры у посетителей, выражающееся в сходе с пешеходной тропы. Предложения по устранению возможности схода поступили разные: от увеличения количества запрещающих аншлагов до установки сплошного ограждения и даже колючей проволоки.

Экскурсоводами (на данный момент аккредитовано 55 человек) также отмечены слишком маленькая автобусная стоянка и недостаток числа туалетов во время прибытия больших автобусов, либо нескольких одновременно.

Жигулевский заповедник с учетом высказанных предложений планирует продолжать благоустройство замечательного экскурсионного маршрута на Стрельную гору.

В 2018 году будет полностью перекрашен пешеходный настил (включая перила), будет значительно расширена парковка для автобусов, установлены дополнительные туалеты и информационные аншлаги. С 2018 года водитель (или экскурсовод) автобуса перед спуском по серпантину будет звонить дежурному КПП, чтобы узнать поднимается другой автобус или нет.

В ближайшее время планируется строительство нового КПП с круглосуточным дежурством, а, возможно, и круглогодичным.

Разработана проектно-сметная документация по обустройству пешеходной тропы от автобусной до автомобильной стоянки. Тропа, протяженностью 640 м, будет проходить параллельно автомобильной дороги на высоте 2-2,5 м над землей, повторяя рельеф. На её протяжении в сторону Волги будут также устроены две площадки для отдыха с небольшой панорамой на реку.

Планируется также разработка мобильного приложения для данного экскурсионного маршрута (техническое задание со сметными расчётами уже готово) Проект новой пешеходной тропы

Будут также разработаны и изданы буклеты, посвящённые музею Жигулевского заповедника, Городку барсуков и правилам поведения на маршруте.

Реализация наиболее крупных проектов (ремонт дороги, строительство КПП, обустройство пешеходной тропы, разработка мобильного приложения) связана со значительными финансовыми вложениями, и поэтому может затянуться. В Жигулевском заповеднике ждут новых замечаний и предложений.