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14 апреля 2018
13:38:25

Жигулевская ГЭС завтра откроет плотину

Это необходимо для поддержания установленного Росводресурсами режима. Начало холостых сбросов обусловлено увеличением притока воды в Куйбышевское водохранилище, его показатель за сутки увеличился на 2294 м3/с и на 13.04.2018 достиг 13773 м3/с. Среднесуточный расход воды через Жигулевский гидроузел (суммарно через водосбросную плотину и гидроагрегаты) составит 13000+200 м3/с.

Для сохранения рыбных ресурсов открытие водосливной плотины будет происходить постепенно. Первоначально три затвора поднимут всего на полметра, такой режим будет выдерживаться не менее 8 часов. Затем расход будет поэтапно увеличен до 1000 м3/с, с аналогичной выдержкой по времени. И лишь после этого расход возрастет до уровня режимов, заданных Росводресурсами. Такой график открытия затворов позволит рыбе адаптироваться к изменению гидрологического режима в зоне, примыкающей к плотине. В дальнейшем маневрирование затворами будет производиться равномерно по всей протяженности водосливной плотины.

По словам директора ГЭС Олега Леонова, Жигулевская ГЭС проходит половодье в штатном режиме. В работе находятся все 20 гидроагрегатов станции. Специалисты ГЭС круглосуточно контролируют изменения гидрометеорологической обстановки. По данным гидрологов уровень воды выше плотины гидроузла сейчас составляет 51,85 м (в прошлом году 13 апреля уровень достигал 50,43 м). Свободный объем водохранилища – 6,78 км3.

Куйбышевское водохранилище – основной регулятор стока Волги, играет особую роль в обеспечении режима специального весеннего пропуска в низовья реки. Режим работы Куйбышевского гидроузла в половодье устанавливается, прежде всего, для обеспечения специального попуска в нижний бьеф Волгоградского гидроузла в интересах рыбного и сельского хозяйства. Регулирующая роль Куйбышевского водохранилища особенно высока в маловодные годы.

Половодье - период повышенной нагрузки, как на оборудование, так и на персонал гидростанции. Все оборудование ГЭС полностью готово к приему большой воды. В период половодья организован круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки, ведется дежурство ответственных лиц из числа инженерно-технических работников.




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