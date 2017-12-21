Последний обновленный гидроагрегат со станционным номером 20 включен в единую энергосистему страны. Как сообщили в региональном правительстве, новые турбины имеют повышенную мощность и экологичность.
Модернизации станции продолжается, идет замена гидромеханического оборудования, систем автоматики. После завершения процесса суммарная мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 МВт.
ОН позволит снять напряжение между региональными властями и жителями субъектов
ЧП произошло сегоднгя утром в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района
Об этом говорят цифры Фонда социсследований Самарской области
Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки
Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин
Об этом в своем Твиттере сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова
Список составили в администрации