Последний обновленный гидроагрегат со станционным номером 20 включен в единую энергосистему страны. Как сообщили в региональном правительстве, новые турбины имеют повышенную мощность и экологичность.

Модернизации станции продолжается, идет замена гидромеханического оборудования, систем автоматики. После завершения процесса суммарная мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 МВт.