Объем холостых сбросов составит около 1000 м3/с. Суммарный расход воды через гидроузел увеличен для того, чтобы не допустить форсировку уровня верхнего бьефа выше отметки нормального подпорного уровня в 53 м, а также для соблюдения режима работы, установленного для Жигулевской ГЭС Федеральным агентством водных ресурсов.

Увеличение водосброса сотрудники станции оценивают как временное явление. «Снижения притока можно ждать после заморозков. Гидротехнические сооружения Жигулевской ГЭС функционируют в штатном режиме, сотрудники станции ведут круглосуточный контроль гидрологической обстановки», – прокомментировал ситуацию Олег Леонов, директор Жигулевской ГЭС.

По данным наблюдений, большой осенний паводок – достаточно редкое явление. За 62 года работы станции холостой сброс воды в осенний период производился всего 2 раза - в 1990 и в 2012 годах.

Фото: www.zhiges.rushydro.ru