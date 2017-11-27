слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
27 ноября 2017
07:22:02

Жигулевская ГЭС открыла затворы плотины в связи с высокой приточностью

 Объем холостых сбросов составит около 1000 м3/с. Суммарный  расход воды через гидроузел увеличен для того, чтобы не допустить форсировку уровня верхнего бьефа выше отметки нормального подпорного уровня в 53 м, а также для соблюдения режима работы, установленного для Жигулевской ГЭС Федеральным агентством водных ресурсов.

Увеличение водосброса сотрудники станции оценивают как временное явление. «Снижения притока можно ждать после заморозков. Гидротехнические сооружения Жигулевской ГЭС функционируют в штатном режиме, сотрудники станции ведут круглосуточный контроль гидрологической обстановки», – прокомментировал ситуацию Олег Леонов, директор Жигулевской ГЭС.

По данным наблюдений, большой осенний паводок – достаточно редкое явление. За 62 года работы станции холостой сброс воды в осенний период производился всего 2 раза - в 1990 и в 2012 годах.

Фото: www.zhiges.rushydro.ru

 




Последние новости Тольятти

27 ноября
8:32
Морозы в Тольятти пришли, а снег с собой не взяли

В минувшие выходные ситуация в атмосфере изменилась

27 ноября
8:09
На строительство трехуровневой развязки в Тольятти направят 5 млрд рублей

 Об этом сообщила главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова

27 ноября
7:33
В России хотят ввести идентификацию пользователей онлайн-игр и соцсетей с помощью сотовых телефонов

На них распространятся требования, которым с 1 января должны подчиняться мессенджеры

27 ноября
7:30
Россиянка Полина Богусевич победила на конкурсе «Детское Евровидение – 2017» в Тбилиси

Она выступала с композицией "Крылья"

27 ноября
7:28
Тольяттинцы теперь могут проверить свою управляющую компанию

Об этом сообщили в пресс-службе Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

27 ноября
7:12
В Самарской области на Волге катер на огромной скорости вылетел на берег

Это случилось ниже пристани Шелехметь (фото)

24 ноября
12:23
В Сызрани с поезда сняли убийцу, скрывавшегося от правосудия

Отличились сотрудники транспортной полиции


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+