В сызранское отделение полиции обратилась женщина 1968 года рождения. Она сообщила о пропаже своей 55-летней знакомой, проживающей в селе Тайдаково Шигонского района. Заявительница выразила обеспокоенность тем, что женщина длительное время не выходит на связь и о месте ее нахождения ничего неизвестно.

В этот же день тело разыскиваемой было обнаружено в ее жилом доме. Специалисты экспертно-криминалистического центра обнаружили на теле погибшей более 20 ножевых ранений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника – жителя Шигонского района 1981 года рождения. По версии оперативников, мужчина проник в жилище с целью поиска денежных средств и ценных вещей, однако хозяйка неожиданно вернулась домой и застала его на месте преступления. Увидев женщину, подозреваемый причинил ей ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. После совершенного преступления злоумышленник покинул дом, закрыв дверь снаружи на навесной замок.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемое оружие преступления – нож - изъят и приобщен к материалам дела.