Жительницу перми спасти не удалось, её муж пожаловался краевому омбудсмену Татьяне Марголиной, пишут "Аргументы и факты".
«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села на автобус №77. Через полчаса я позвонил, чтобы встретить её, но на звонок она не отвечала», – рассказал мужчина.
По его словам, жену искали всей семьей 3 часа. Пока, наконец, около 12.00 телефон женщины не взял сотрудник автопарка, который сообщил, что она пьяна. Но оказалось, что пермячка находилась в прединсультном состоянии.
Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, в итоге женщину в 12 часов ночи увезли в реанимацию с инсультом. Спасти врачам её не удалось: она умерла под утро в больнице.
Муж винит в её смерти работников 77-го маршрута, которые не удосужились в течение трёх часов вызвать «скорую помощь». Он попросил Татьяну Марголину разобраться в ситуации. Омбудсмен обратилась в полицию, чтобы она дала оценку действиям работникам автоперевозчика.
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