В Екатеринбурге СКР ведет проверку причин получения травмы позвоночника местной жительницей на сеансе массажа, сообщают "Вести " со ссылкой на "Интерфакс". По данным пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области, во время сеанса массажистка очень сильно согнула спину посетительницы и повредила ей позвоночник. В больнице, куда обратилась женщина, ей диагностировали перелом позвонка.

Следователи намерены опросить пострадавшую женщину, представителей спа-салона. Они также потребуют документы, на основании которых в организации оказываются услуги по массажу.