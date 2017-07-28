В Екатеринбурге СКР ведет проверку причин получения травмы позвоночника местной жительницей на сеансе массажа, сообщают "Вести" со ссылкой на "Интерфакс". По данным пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области, во время сеанса массажистка очень сильно согнула спину посетительницы и повредила ей позвоночник. В больнице, куда обратилась женщина, ей диагностировали перелом позвонка.
Следователи намерены опросить пострадавшую женщину, представителей спа-салона. Они также потребуют документы, на основании которых в организации оказываются услуги по массажу.
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