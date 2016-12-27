ЧП произошло в Мытищах, об этом сообщили СМИ в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
«Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия», - цитирует ТАСС заявление правоохранительных органов.
Следствие установило, что 34-летняя приезжая из Калужской области, вытолкнула из окна квартиры на 15 этаже дома в Мытищах, где она находилась, своего семилетнего сына. Ребенок скончался на месте. О причинах инцидента не сообщается.
Источник ТАСС
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