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03 марта 2017
07:58:24

Женщина родила девочек-близняшек через 6 дней после рождения сына

Случай произошел в городе Ичан китайской провинции Хэбэй, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service. Как рассказала мать детей, она вышла замуж в 2012 году, но у нее с мужем не было детей. В августе 2016 года она прошла курс лечения в городе Ухань и забеременела тройней.

Сообщается, что 21 февраля она родила мальчика весом 1,44 килограмма, однако схватки прекратились. Ее акушер принял решение продолжать беременность. В минувший понедельник 27 февраля она родила девочек-близняшек.

"Я мечтала о ребенке, когда не могла забеременеть. Сейчас у меня их трое, и я не знаю, что делать", — приводит слова матери детей агентство.

В настоящий момент дети находятся в реанимации. По словам акушера, это первый подобный случай в ее более чем 20-летней врачебной практике. Акушер отметила, что женщина была беременна так называемой дизиготной тройней, то есть родившийся мальчик развивался в другой плодной оболочке, отдельной от его сестер-близнецов.




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