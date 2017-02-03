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03 февраля 2017
14:10:35

Женщина провела 4,5 часа в снежном плену под Тольятти

Автоледи ехала в сторону села Севрюкаево, но из-за метели дороги занесло. Легковушка в какой-то момент просто встала. Возможности ехать вперед уже не было. Назад - тоже.

Как рассказал муж потерпевшей Алексей, ни одна дорожная служба не рассчищала этот отрезок дороги в это время. И только после его звонков в МЧС Ставропольского района и ЕДДС ситуация разрешилась, пишет тлтгород.

- Подошедшая помощь расчистила жене дорогу, и она благополучно добралась до дома. На все ушло почти 5 часов. Всю ночь без сна, в тревоге. Благо, что все закончилось хорошо, - рассказывает Алексей. - Особую благодарность я хочу выразить дежурной Людмиле из администрации Ставропольского района, которая эту ночь поддерживала мою жену в этом снежном плену и держала меня в курсе всех событий о передвижении мехлопат, спасателей Тольятти и Жигулёвска, которые выдвинулись на помощь. Ну и конечно большое спасибо Алексею, тоже дежурному дорожного хозяйства Ставропольского района, который также не остался равнодушным к этому неприятному инциденту.

Муж автоледи выразил надежду, что теперь дорожники “начнут чаще чистить эти места”.




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