Как отмечает RT со ссылкой на South China Morning Post, работник курьерской службы обратился в полицию, как только обнаружил ребёнка. По данным газеты, сперва он заметил, что пакет двигается, а затем услышал детский плач.
Младенца госпитализировали, по словам сотрудников больницы, состояние ребёнка оценивается как стабильное.
В настоящий момент женщина задержана полицией.
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