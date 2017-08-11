В Китае женщина отправила своего ребёнка в приют курьерской доставкой, положив его в пластиковый пакет.

Как отмечает RT со ссылкой на South China Morning Post, работник курьерской службы обратился в полицию, как только обнаружил ребёнка. По данным газеты, сперва он заметил, что пакет двигается, а затем услышал детский плач.

Младенца госпитализировали, по словам сотрудников больницы, состояние ребёнка оценивается как стабильное.

В настоящий момент женщина задержана полицией.