Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Ранее в городской станции скорой помощи рассказали, что водитель иномарки отказался уступить дорогу ехавшей по вызову бригаде, а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но хулиганы успели скрыться до приезда полиции. В результате 21-летний пациент умер.

По словам собеседника агентства, за рулем легковушки находилась 30-летняя женщина. В 2015 году избирком Петропавловска-Камчатского назначил ее членом комиссии одного из избирательных участков города с правом решающего голоса.

Представитель избиркома подтвердил РИА Новости, что женщина до сих пор является членом комиссии.

Сейчас все аккаунты женщины и ее мужа в соцсетях удалены, телефоны не отвечают.

Ранее представитель УМВД по Камчатскому краю рассказал, что за блокировку машины скорой помощи водителю иномарки грозит штраф в 500 рублей. Кроме того, свою проверку по факту смерти пациента начал Следственный комитет.