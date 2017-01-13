Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Ранее в городской станции скорой помощи рассказали, что водитель иномарки отказался уступить дорогу ехавшей по вызову бригаде, а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но хулиганы успели скрыться до приезда полиции. В результате 21-летний пациент умер.
По словам собеседника агентства, за рулем легковушки находилась 30-летняя женщина. В 2015 году избирком Петропавловска-Камчатского назначил ее членом комиссии одного из избирательных участков города с правом решающего голоса.
Представитель избиркома подтвердил РИА Новости, что женщина до сих пор является членом комиссии.
Сейчас все аккаунты женщины и ее мужа в соцсетях удалены, телефоны не отвечают.
Ранее представитель УМВД по Камчатскому краю рассказал, что за блокировку машины скорой помощи водителю иномарки грозит штраф в 500 рублей. Кроме того, свою проверку по факту смерти пациента начал Следственный комитет.
Однако заявочный процесс начнётся не раньше 2020 года...
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