Купель оборудуют и освятят на искусственном озере парка имени Сахарова, рассказали в мэрии. Глубина озера составляет 2 метра, а толщина льда – более полуметра, что вполне безопасно.

Вода из озера получила положительное заключение от Роспотребнадзора и соответствует всем биохимическим нормам. Для удобства на территории открытого музея установят 3 большие отапливаемые палатки. В одной из них священнослужители Преображенского собора разместят иконы и проведут Крещенский молебен. Второй шатер разделят на 2 части - для переодевания мужчин и женщин. В третьей палатке будет находиться емкость с освященной водой. Для удобства гостей в освященную купель поставят деревянные сходни.

На территории парка обеспечено нахождение медперсонала, обустроено освещение, а также расчищена парковка на 500 машин, добавили в горадаминистрации. Здесь напомнили, что массовые мероприятия с нырянием в проруби на Волге в Тольятти в этом году снова запрещены из-за тонкого льда. На подъездах к Волге будут выставлены патрули – полицейские перекроют дорогу на набережные 6 и 8 кварталов, «итальянский» пляж, «Волжский замок» и выход к Волге в Комсомольском районе.

В мэрии напомнили и позицию церкви относительно этой традиции – погружение в прорубь не имеет ничего общего с церковными традициями и обрядами. Это народная традиция. Тем, кто все же решит ее соблюсти и приедет в техмузей, следует иметь в виду, что вход на территорию парка платный. Взрослые тольяттинцы заплатят организационный сбор 100 рублей. Бесплатно пустят только детей до 14 лет.