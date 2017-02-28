Они появились в ЗАГСах некоторых регионов России. С семейными парами в таких комнатах работают медиаторы — специалисты, которые помогают разобраться в конфликте. Отмечается, что после общения с экспертами по примирению многие супруги передумывают разводиться.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала, что после изучения работы в пилотных субъектах РФ (Татарстан, Белгородская и Нижегородская области) инициатива будет вынесена на федеральный уровень.