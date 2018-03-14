Набор стюардов для Чемпионата мира по футболу в Самарской области продлили до 30 марта. Напомним, задача стюардов - следить за потоком болельщиков на стадионе, помогать маломобильным гражданам и обеспечивать общественный порядок. За работу этим людям будут платить зарплату – до 2500 рублей в день.
Стать стюардом могут совершеннолетние граждане РФ, у которых нет ограничений по здоровью. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф. После этого кандидата вызовут на собеседование.
Отобранные кандидаты пройдут бесплатное обучение по программе Российского футбольного союза и дополнительной программе подготовки. После обучения выдадут удостоверение стюарда, которое даст возможность работать на официальных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях.
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