Набор стюардов для Чемпионата мира по футболу в Самарской области продлили до 30 марта. Напомним, задача стюардов - следить за потоком болельщиков на стадионе, помогать маломобильным гражданам и обеспечивать общественный порядок. За работу этим людям будут платить зарплату – до 2500 рублей в день.

Стать стюардом могут совершеннолетние граждане РФ, у которых нет ограничений по здоровью. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф . После этого кандидата вызовут на собеседование.

Отобранные кандидаты пройдут бесплатное обучение по программе Российского футбольного союза и дополнительной программе подготовки. После обучения выдадут удостоверение стюарда, которое даст возможность работать на официальных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях.